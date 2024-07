‘Under The Stars’ Pia Patatian e Victoria Vinuesa | Puglia tra paesaggi borghi e mare

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sono terminate le riprese italiane di Under The Stars, la commedia romantica diretta da Michelle Danner, prodotta da Piae scritta da. Tra le location scelte nella nostra penisola spiccano Campi Salentina, Casalabate e Lecce, mentre ha fatto il giro del web la notizia della presenza nel cast di Chiara Iezzi, che si affianca ai protagonisti Toni Collette, Andy Garcia, Alex Pettyfer e Eva De Dominici. Ci siamo fatti dare qualche anticipazione da Pia– produttrice cinematografica, Presidente delle vendite mondiali presso Arclight Films e CEO di Nura Films – e, scrittrice di See you in Venus – Ci vediamo su Venere, adattamento cinematografico del romanzo rosa con lo stesso titolo, disponibile su Netflix.