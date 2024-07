Traffico Roma del 04-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità parliamo di trasporto pubblico è in corso lo sciopero di 8 ore sulla rete di Atac la protesta dopo il tragico incidente avvenuto ieri nel deposito di Tor Vergata è in programma fino alle 16:30 questa la situazione sono chiuse le metropolitane la ferrovia termini Centocelle Per quel che riguarda bus filobus e tram sono possibili riduzioni di corse o temporanee sospensioni di linea la protetta ricordiamo interessa la rete di Atac quindi regolare il servizio sulle linee di bus diTPL e autoservizi Troiani dettagli aggiornamentimobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità