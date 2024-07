Ternana nelle mani dei ternani Vitali e Novelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le prime mosse per la nuovariguardano i portieri. E’ infatti ufficiale il rinnovo per Tommaso, come il primo contratto da professionista per Filippo. Intanto arrivano i saluti di Antony Iannarilli. Niccolò Corrado passa al Brescia.. Le sue qualità sono emerse in pieno la scorsa primavera6 partite in cui ha sostituito Iannarilli e che hanno indotto la societaria a garantirgli il rinnovo. Stefano Capozucca aveva subito creduto in lui un anno fa, evitandone la partenza. Il contratto del portiere classe ‘99, nato a Terni e cresciutogiovanili rossoverdi, è stato rinnovato fino al 30 giugno 2027.. Anche lui è ternano ed è un prodotto del vivaio. Classe ’07, la scorsa stagione ha difeso la porta della Primavera e dell’Under 17, oltre ad essere costantemente aggregato in prima squadra.