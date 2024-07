Suello fuga di metano lungo la Statale 36 | paura in una stazione di servizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024)(Lecco), 4 luglio 2024 –di gas sulla Milano-Lecco. Da un distributore di carburanti in unadisulla36 si è verificata una perdita di. È successo all'altezza di, in direzione sud, verso Monza. L'area diè stata immediatamente chiusa e isolata per il timore di possibili esplosioni e di contaminazioni ambientali. Per bloccare la falla sono stati allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con i colleghi volontari del distaccamento di Valmadrera. Sono intervenuti anche gli specialisti del nucleo Nbrc, addestrati per fronteggiare rischi nucleari, batteriologici, chimici e radiologici. I soccorritori sono riusciti a individuare e intercettare la perdita, bloccando ladie mettendo in sicurezza l'interadi rifornimento.