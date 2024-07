Non solo Napoli | Xavier Jacobelli parla del flop dell’Italia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni su TMW Radio durante ‘L’Editoriale’. Di seguito le sue parole. È rimasto colpito dalla Turchia di Montella? “Mi è piaciuta molto, ma non è una sorpresa perché anche nella fase di qualificazione Montella ha dimostrato come in poco tempo sia riuscito a dare un’identità alla Turchia. Questo è successo al contrario di quanto detto da Spalletti, non è il tempo che è mancato visti i risultati ottenuti dalla Turchia”. Non: ilPossiamore di fallimento tecnico per la nazionale? “La parola fallimento è la più appropriata, sono stati analizzati tutti gli aspetti di questa disastrosa spedizione in Germania.