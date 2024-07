Niccolò Zaniolo visite mediche a Milano per il nuovo attaccante dell’Atalanta IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Primo giorno da atalantino per. L’spezzino classe ‘99 è aper svolgere le tradizionalipresso la clinica La Madonnina, la struttura abitualmente utilizzata dallo staff sanitario nerazzurro per ledei nuovi acquisti. Una settimana fa alla Madonnina c’era il difensore britannico Benjamin Godfrey, primo acquisto nerazzurro, prelevato dall’Everton per 10 milioni. La firma Oggi è il giorno di, atteso nel pomeriggio al centro sportivo di Zingonia per la firma del contratto. Prima però le, accurate: il calciatore ligure in passato ha subito due gravi infortuni al ginocchio e a maggio è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dopo la frattura del quinto metatarso del piede, con un programma di recupero bimestrale ormai quasi terminato.