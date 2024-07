MotoGP Francesco Bagnaia | Voglio vincere anche al Sachsenring ma la battaglia sarà notevole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024)è carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio di Germania, nono appuntamento del Mondiale di2024. Sul tortuoso tracciato delandrà in scena l’ultima tappa del calendario prima delle vacanze estive, per cui l’occasione giusta per chiudere in bellezza e godersi nel migliore dei modi il break di luglio. Si tornerà a gareggiare solamente nel weekend del 2-4 agosto in concomitanza con il Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone, per cui la gara della Sassonia metterà in palio 37 punti pesantissimi. Dopo le doppiette di Mugello e Assen, il portacolori del team Ducati Factory vuole proseguire in questo suo ottimo trend, provando il sorpasso su Jorge Martin in classifica generale, distante ormai solamente 10 punti (200 contro 190).