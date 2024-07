Loggia Ungheria Calunniati in 60 Amara a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Oltre 60 persone, tra esponenti delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine e dell’imprenditoria, che furono tirate in ballo da Piero(foto) negli ormai famosi verbali sulla fantomatica "", saranno ascoltate come testimoni nel processo milanese per calunnie a carico dell’avvocato siciliano. Il dibattimento, che vede una quarantina di parti civili, tra cui l’ex ministra Paola Severino e gli ex vicepresidenti del Csm Giovanni Legnini e Michele Vietti, sulle 65 persone offese che erano state indicate, è ripartito ieri davanti al giudice della decima penale Antonella Bertoja. È cominciato dopo varie richieste e tentativi, stoppati dai giudici in passato, di riunirlo con un altro processo a carico die dell’ex manager licenziato da Eni Vincenzo Armanna su una presunta rivelazione di quei verbali, ripartito anche questo e già rinviato al 20 settembre.