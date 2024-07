La sfida per i Paesi in via di sviluppo | Formiamo i cardiologi di frontiera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Modellini del cuore umano in tre dimensioni, per formare i giovani medici deiin via di. Si chiama Aesculapius il programma dell’associazione Bambini cardiopatici nel Mondo che permette ae cardiochirurghi pediatrici in arrivo dall’estero di affinare le proprie conoscenze a San Donato, in un apposito training center del Policlinico cittadino. Nel percorso di simulazione offerto ai giovani professionisti, fra gli strumenti a disposizione ci sono anche alcuni modellini del cuore umano in 3D, per riprodurre alla perfezione le diverse situazioni che potrebbero presentarsi in sala operatoria. In un anno, da luglio 2023 ad oggi, sono stati 80 i medici che - in arrivo da Tunisia, Benin, Siria, Kurdistan e molti altri- hanno avuto la possibilità di perfezionare la propria tecnica sotto la regia del luminare e cardiochirurgo Alessandro Frigiola, direttore dell’unità di cardio-chirurgia pediatrica e del congenito adulto del Policlinico San Donato, nonché fondatore e presidente di Bambini cardiopatici nel Mondo.