Inter un rinvio da incubo per la Supercoppa Il passato ritorna

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Siamo nel pieno della pubblicazione del calendario di Serie A per la stagione 2024-2025. All’non è andata proprio bene, tra l’altro è ufficiale anche la partita che sarà rinviata per laItaliana di gennaio. Un. SFORTUNATI – Iltorna a bussare alla porta dell’. Il club nerazzurro sta conoscendo in questi minuti il calendario della Serie A per la stagione 2024-2025: la fortuna non ha proprio baciato la squadra campione d’Italia. Dai due scontri diretti con Milan e Atalanta alle prime cinque giornate fino ai big match tutti in trasferta nel girone di ritorno. L’altra notizia è uno shock e Simone Inzaghi è impossibile l’abbia dimenticata., la partita dadella diciannovesima giornata!– La diciannovesima giornata di Serie A per le partecipanti allaItaliana sarà rinviata.