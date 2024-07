Firenze Starbucks apre all’Isolotto | il nuovo store in via Canova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 –unlocale a, il 40esimoin Italia e il quarto in città. Sbarca, in partnership con Percassi, in viaangolo via Fedi, e sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21; quindici i posti di lavoro che porta in dote. Si tratta di un locale di 280 metri quadri: è il più grande dei quattro presenti a(Cerretani, stazione e piazza Unità) e ha un formato drive-through (con la possibilità di ordinare e ritirare direttamente dall’auto). Matteo Morandi, Ceo diItaly, commenta: “Questa apertura, la 40esima in Italia, ci rende particolarmente orgogliosi del percorso intrso finora. Sin dalla sua nascita, nel 2018, la partnership trae Percassi ha perseguito l’obiettivo di espandersi capillarmente in Italia.