Cavendish da leggenda | meglio di Merckx

(Di giovedì 4 luglio 2024) Esplode la festa sul traguardo del Tour: c’è da celebrare un record. Il più atteso, quello di Mark: con il successo numero 35 sulle strade gialle, il velocista dell’Isola di Man a 39 anni diventa il più vincente di sempre nelle tappe. Una in più dellaEddy, col quale condivideva questo primato da tre anni: questione di cifre, perché il primo a sapere che le vittorie non solo si contano ma si devono anche pesare è il campione inglese. È destino che i grandi giri abbiano come plurivincitore un velocista: al Giro c’è Cipollini, con 42 tappe, adesso al Tour c’è. Ci aveva provato un anno fa, dopo aver saltato l’edizione precedente per scelta del team (belga come, tra l’altro): una banale caduta l’aveva rispedito subito a casa, cambiandogli i programmi, perché aveva già annunciato di smettere a fine stagione.