Atalanta ecco il colpo Zaniolo | è il giorno delle visite mediche

(Di giovedì 4 luglio 2024) È ildi Nicolò: il classe 1999 è atteso alle 12 allealla clinica La Madonnina di Milano, per iniziare il processo che lo porterà, entro domani, ad essere un nuovo giocatore dell’. L’accordo con il Galatasaray è stato raggiunto nella serata di mercoledì (3 luglio) sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo una volta che giocherà il 60% totalepartite. Il costo del prestito oneroso è pari a 3,5 milioni di euro, con obbligo a 16 milioni di euro e altri 2,5 di potenziali bonus, per un totale che non si allontana dai 22 milioni di euro. La seconda tappa della sua giornata sarà a Zingonia, dove firmerà il suo contratto e dopo le foto di rito sarà annunciato il suo acquisto.