Anche quella del 2024 sarà un' estate all' insegna dei disagi per chi viaggia in aereo Tra cancellazioni ritardi e scioperi in piena stagione ecco cosa sapere

(Di giovedì 4 luglio 2024) Grande entusiasmo per le vacanze estive, che bisognerà cercare di non farsi rovinare dalle previsioni suiaerei, tra. Train, non sembra esserci pace per itori italiani in questo inizio. La situazione rispetto agli anni passati non migliora, purtroppo, e iper chiincontinuano a essere all’ordine del giorno. Vacanze estive: 5 consigli per l’aeroporto X Voli nel caosquestaA fornire i dati relativi al caos nei cieli delle ultime settimane, è la piattaforma specializzata FlightAware che tra il 28 e il 30 giugno in Europa ha registrato la cancellazione di metà dei voli diretti in tutto il mondo.