Allarme cinghiali Giuste e motivate le richieste di Coldiretti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 – «ledi. Il problema deve essere affrontato in modo efficace dalla Regione. Oltre al danno economico preoccupano anche gli incidenti causati da questi animali.” La nota di Marco Casucci, Lega Arezzo: “Ho partecipato con particolare interesse alla manifestazione dia Firenze, dove era presente anche un’ampia rappresentanza di operatori di Arezzo e provincia, giustamente infuriati per il costante pericolo rappresentato da una vera e propria invasione di-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.” “Una criticità che si trascina, irrisolta, da tempo e che non è stata, finora, affrontata in modo efficace dalla Regione-prosegue il Consigliere.