Alex Marangon l’ombra dei riti sciamanici sulla sua morte

(Di giovedì 4 luglio 2024)deisua. Ecco cosa sarebbe emerso dalle prime indagini Dalle nuove indaginidi, il cui corpo è stato rinvenuto nelle acque del Piave, emergono nuovi dettagli. In un primo momento si era ipotizzato l’incidente, ma lo scenario che si è andato configurandosi potrebbe far emergere fatti nuovi. Sembra che il giovane avesse preso parte ad un rito sciamanico organizzato in forma privata nell’Abbazia di Santa Bona, nella Marca, dov’era in corso una riunione privata fra una ventina di persone. A questa riunionesembra non fosse stato ufficialmente invitato, tant’è che il suo nome non figurerebbe nell’elenco degli invitati. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, “I partecipanti avrebbero ascoltato una musica particolare e partecipato al rito dell’assunzione di una tisana di ayahuasca, sostanza allucinogena utilizzata nei ritualidel Sudamerica”.