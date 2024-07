A che ora Fognini-Bautista Agut Wimbledon 2024 | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Domani, venerdì 5 luglio, inizierà il terzo turno del tabellone di singolare maschile dell’edizionedi, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis: sull’erba outdoor britannica, l’azzurro Fabiosarà opposto allo spagnolo Roberto. Il match si giocherà sul Court 16 ed avrà inizio alle ore 12.00 italiane, essendo statoto come primo incontro delgiornaliero. Si tratterà dell’undicesimo confronto tra i due sul circuito maggiore: i tre precedenti vedono l’azzurro in vantaggio per 7-3. La diretta tv della quinta giornata disarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 18.00, Sky Sport Tennis dalle 14.