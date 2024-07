WWE | La firma del contratto a 4 chiude NXT provocazioni e rissa finale

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Siamo entrati nella settimana di NXT Heatwave, il prossimo PLE del roster bianco-oro che vedrà Trick Williams impegnato nella prova più difficile da quando è diventato campione. Il main event del PLE sarà un fatal-4-way per il titolo di NXT e il campione potrà perdere la cintura anche senza essere schienato, ma tutto ciò non lo spaventa e anche stanotte Trick è apparso molto sicuro di sé, anche di fronte alledegli avversari. Non ci sarà amicizia domenica Inizialmente doveva essere un semplice 1vs1 tra Williams e Je’Von Evans che aveva vinto la Battle Royal per diventare #1 contender, poi la vittoria di Ethan Page proprio contro Evans e la clamorosa vittoria di Shawn Spears contro Trick Williams hanno “costretto” la GM Ava ad allargare l’incontro.