Una volta c’era la pensione Crescono i morti sul lavoro Volume d’infortuni da record tra gli occupati over 65

(Di mercoledì 3 luglio 2024) I dati relativi allesulcontinuano a lievitare. Al giro di boa dell’anno, stando a quanto emerge dalle analisi di Vega – Osservatorio Sicurezza e Ambiente, le vittime sono 369, ben 11 in più dell’anno scorso (+3,1 per cento): 286 persone sono morte sul posto di, mente 83 sono i decessi classificati come in itinere. Per quanto riguarda la Toscana, ad oggi non è tra le regioni più a rischio: per determinare la ‘pericolosità’ di un singolo territorio, si usa una classificazione che assegna a ogni livello un determinato colore. La nostra regione è una zona gialla, dietro a Valle d’Aosta, Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Sicilia e Puglia – tutte in zona rossa –, mentre la provincia di Lucca è la 43a in Italia per quanto riguarda la sicurezza sul