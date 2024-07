Una voce per Padre Pio 2024 scaletta e ospiti del concerto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Torna su Rai Uno l’appuntamento con UnaperPio. Ilevento in onore del Santo di Pietralcina sarà trasmesso in diretta il 3 luglio, a partire dalle 21.25, dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Bn). A condurre la serata, in cui si alterneranno momenti musicali e testimonianze di fede e commozione, sarà Mara Venier. UnaperPio: anticipazioni della serata Una serata all’insegna della musica, della fede e della solidarietà: non si potrebbe definire altrimenti lo show UnaperPio, in onda su Rai Uno il 3 luglio. L’evento, ideato da Enzo Palumbo e giunto alla sua 25esima edizione, sarà trasmesso da Piazza Santissima Annunziata di Pietralcina (provincia di Benevento). Proprio nella cittadina campana, infatti, il Santo nacque il 25 maggio 1887.