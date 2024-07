Tv8 Formula 1 e MotoGp consolano l' Italia dopo il tracollo con la Svizzera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tv8) Ci vorrà del tempo per metabolizzare lo shock della sconfitta subita con la. Ma a consolarci ci hanno pensato quegli sport che definire minori sarebbe ingeneroso visto l'indotto economico e d'immagine sul nostro Made in Italy. In primis l'ennesima magica prestazione di “Pecco” Bagnaia che domenica ad Assen in Olanda ha conquistato la terza vittoria consecutiva in, la quinta della stagione. A differenza del calcio il motociclismo non è fruibile sulle reti generaliste ma il dato d'ascolto è comunque eccellente: 1.205.000 spettatori e il 10.4% di share per la diretta di Tv8, 322.000 spettatori e il 2.7% su Skye 304.000 spettatori e il 2.