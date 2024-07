Serie B Nazionale La Fabo dice addio a Lorenzetti Ingaggiato il playmaker Trapani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il restyling dellaHerons Montecatini prosegue senza sosta, pur non sgarrando mai dal punto di vista numerico: ad un’uscita corrisponde sempre un’entrata, anche se non necessariamente nello medesimo ruolo. Lo stesso vale per la new entry in casa rossoblù, ovvero Emanueledi 25 anni e 182 centimetri proveniente da Orzinuovi, in A2, al quale qualche ora prima aveva fatto spazio Antonio, ala grande che gli Herons hanno salutato un po’ a sorpresa con una nota ufficiale pubblicata lunedì pomeriggio: "Herons Montecatini comunica che il giocatore Antonionon disputerà la prossima stagione sportiva con la nostra maglia, dopo due campionati in rossoblù, culminati con la conquista della B, la vittoria della Coppa Italia e la Finale per la promozione inA2 – si legge nel comunicato –.