Sequestrati 40mila articoli Maxi multa al negoziante

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Blitz della Guardia di Finanza: quasi 30mila giocattoli e oggettistica per la casa non a norma sono statiin un negozio di Torre del Lago, un emporio gestito da un commerciante di nazionalità cinese. In occasione dell’inizio della stagione sono stati infatti intensificati i controlli per il contrasto all’abusivismo commerciale per la tutela del made in Itali e la sicurezza dei prodotti da parte dei finanzieri. E così le e fiamme gialle di Viareggio hanno rinvenuto in un punto vendita all’ingrosso diper la casa di proprietà di un cinese, esposti sugli scaffali numerosinon conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo: 29mila oggetti tra pile, giocattoli, accessori per la casa, bigiotteria e accessori vari che sono stati immediatamente posti sotto sequestro cautelate amministrativo ai fini di successiva confisca.