Scontrino choc champagne e prosecco al bar? Arriva un conto da migliaia di euro | Guarda

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Unoda capogiro quelloto al tavolo del deejay JAX Jones in una Ibiza. Il 36enne ha raccontato di aver ordinato, per tutta la notte, varie bottiglie di vino e superalcolici. Insieme a lui altre due star della musica, Jason Derulo e Joel Corry, con i quali è riuscito a spendere ben 22mila e 338. Dalla fotografia pubblicata su Instagram dallo stesso JAX Jones si vede che i tre hanno consumato 7 bottiglie di Côtes de Provence, due bottiglie di, Martini Dry e molto altro. L'immagine è stata condivisa insieme ad altre foto scattate durante la vacanza. Sotto il post il dj ha scritto: "L'ultima settimana è stata davvero emozionante. Scorri fino alla fine per vedere ildelche Jason e Joel mi hanno lasciato.