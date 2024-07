Project financing per l’illuminazione pubblica di Impruneta

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Quasi 3,8 milioni di euro per ildeldell’. Il contratto è stato firmato per la durata di 15 anni con la società Coopservice, che si occuperà della riqualificazione e dell’efficientamento energetico degli impianti diilluminazione e dei semafori del Comune. Il progetto prevede anche l’adeguamento normativo degli impianti e la fornitura dei vettori energetici. Iloffrirà al Comune dianche una serie di vantaggi importanti. Gli impianti di illuminazionee i semafori saranno migliorati per essere più efficienti, riducendo così il consumo energetico complessivo. Questa ottimizzazione contribuirà anche a diminuire le emissioni di Co2, favorendo un miglioramento della qualità dell’aria cittadina.