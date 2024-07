Motociclista di 24 anni cade in zona impervia a Battifolle | intervento del 118 e Vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Alle ore 19:54, il 118 della ASL TSE è stato attivato a seguito di una caduta di undi 24in una. La Croce Bianca di Arezzo ha inviato sul posto un’auto infermierizzata, mentre idelsono intervenuti per supportare le operazioni di soccorso. L’incidente si è verificato in un’area particolarmente difficile da raggiungere, il che ha richiesto uncoordinato e tempestivo. I soccorritori sono riusciti a stabilizzare il giovane, che presentava diverse ferite ma era cosciente. Ilè stato successivamente trasportato in codice 2 all’Ospedale San Donato, dove riceverà ulteriori cure e accertamenti. Le condizioni del giovane non sembrano essere critiche, ma saranno necessarie ulteriori valutazioni mediche per determinare l’entità delle lesioni riportate.