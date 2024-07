Morto durante una corsa al parco dopo essere stato dimesso per una gastrite | medico a processo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roberto Sabatini aveva 52 anni ed èdi infarto il 20 gennaio del 2018 mentre correva in undella Garbatella, a Roma, insieme ad un gruppo di amici. Erada pocodall’ospedale con la diagnosi di. Da quanto si apprende, si sarebbe invece trattato di una predisposizione ereditaria alle malattie cardiovascolari. Per questo motivo ilche ha emesso la diagnosi sbagliata è finito aper omicidio colposo.Leggi anche: Capri, turista australiana si sente malegita in barca e muore Tutti i particolari della tragedia che si poteva evitare Quando quel maledetto 20 gennaio del 2018 Roberto Sabatini si è sentito male, gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ma l’uomo purtroppo èprima dell’arrivo in ospedale.