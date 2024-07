L' Italia del ping pong Intervista alle Azzure Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non sono figlie di uno sport minore, ma ragazze con la pistola. Solo che la pistola è una racchetta e i duelli si giocano attorno al tavolo da. L’che va ai Giochi di Parigi 2024 si porta in valigia anche sogni e fatiche diiste azzurre mica per caso. Brutto dirlo, ma diciamolo: "Non andiamo ai Giochi per una medaglia. Esserci è quasi come vincerla, la partecipazione non è scontata".entrò in Nazionale che aveva vent’anni, da dodici trascina il movimento. Per lei è un family affair: giocano mamma (che ha una società), papà, le due sorelle (Elisa ha smesso dopo il primo figlio; Evelyn, la più piccola, sina con). E il cognato, che lana. Il marito invece gioca a hockey, a Bolzano, fa il portiere.