L’Everton prende l’attaccante Ndiaye

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 2024-07-03 13:24:58 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:ha ingaggiatoIlimandal Marsiglia per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di sterline.si è unito ai giganti della Ligue 1 all’inizio della scorsa stagione dallo Sheffield United e ha fatto 42 presenze. Tuttavia, non rientra nei piani del nuovo allenatore dell’OM Roberto De Zerbi e gli è stato permesso di tornare in Inghilterra. Il nazionale senegalese, che ha firmato un contratto quinquennale al Goodison Park, ha dichiarato a evertontv: “Sono così felice di essere un giocatore del. “I motivi principali per cui volevo unirmi erano quanto è grande il club, la sua storia e il ruolo che posso svolgere nell’aiutare la squadra nella direzione in cui sta andando.