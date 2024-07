La bellezza torna a conquistare i Trepponti Sarà un Sogno di una notte di mezza estate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Comacchio si prepara a vivere il "di unadi". È questo il nuovo nome scelto per il tradizionale evento "Moda danza e acconciature", che da ventinove anni anima la scalinata del monumentale. Moda,, fascino e musica saranno protagoniste della serata di sabato dalle 21, nel pieno del week-end de’ "LaRosa" che si arricchisce ulteriormente. La sfilata, organizzata da Cna Area Delta e Cna Federmoda in collaborazione con il Comune di Comacchio e la partnership di Fondazione Telethon a cui si aggiungono diversi sponsor, è stata presentata ieri al ristorante Bettolino di Foce, immerso nalla splendida cornice naturalistica delle Valli. Ad illustrare il tutto, gli organizzatori Linda Veronese (responsabile di Cna Federmoda Ferrara), Enrico Zappaterra (responsabile di Cna Area Delta), affiancati da Giordano Conti, ideatore dell’evento che per anni ha condotto assieme all’indimenticato Saverio Rizzetto, dal sindaco Pierluigi Negri, dal direttore artistico Rocco Cagnè, che ha già curato con successo la sfilata di moda Cna di settembre, dal presidente provinciale di Cna Davide Bellotti, e dal coordinatore provinciale di Telethon Claudio Benvenuti.