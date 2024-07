Incrementoo si aggiudica la prestigiosa certificazione Great Place to Work

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) - È a Saronno una delle 11 società in ambito marketing ad essere un'eccellenza come ambiente lavorativo in Italia Saronno, 03/07/2024 -, leader nel settore del marketing ristorativo, è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto lato", valida da giugno 2024 a giugno 2025. Questo prestigioso riconoscimento testimonia l'impegno dinel creare un ambiente di lavoro eccellente e stimolante, confermando l'azienda come uno dei migliori luoghi di lavoro in Italia nel settore del marketing. Lato" è assegnata solo alle aziende che dimostrano eccellenza nelle pratiche di gestione delle risorse umane e nel creare un ambiente di lavoro positivo.si distingue così tra le 11 società di marketing, su oltre 30.