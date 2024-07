Dazn prova a lanciare un abbonamento low cost

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo le polemiche un nuovo pacchetto Dopo gli aumenti e i rincari degli ultimi mesi,corre ai ripari. Nelle ultime ore è stato lanciato un nuovo piano lowdal nome Goal Pass. Il prezzo è 13,99 euro al mese, o 129 euro l’anno. Undedicato e rivolto a chi vuole seguire solo il calcio sfruttando una selezione di partite italiane o estere. Leggi anche:è davvero in crisi? I retroscena Nel pacchetto di Goal Pass si potranno vedere tre partite di Serie A, per ogni giornata del campionato, ovvero quelle in co-esclusiva con Sky. Saranno inclusi anche i migliori match della Liga spagnola e di quella portoghese, il calcio femminile della Uefa Women’s Champions League e anche gli highlights della Serie A. Il piano di Goal Pass è attivo già all’uno luglio.