Ci sono sempre cavalli che debuttano in Piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) SIENA "Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano doveva essere al Palio, ma sarà nostro ospite il 16 agosto. Volevamo ringraziarlo per il riconoscimento ottenuto dal Palio di Siena, definito, dopo la pubblicazione dei 17 decreti, come ‘espressione di identità culturale collettiva’. Un lavoro importante che riconosce la nostra storia, possibile grazie alla collaborazione delle Contrade che hanno lavorato in sinergia con Ministero e Soprintendenza. Lo stesso Ministero della Cultura è in procinto di darci un’altra importante notizia - ha rivelato il sindaco Nicoletta Fabio - ovvero l’entrata come socio all’interno della Fondazione dell’Antico Spedale del Santa Maria della Scala. Un’operazione culturale e strategica fondamentale che stiamo portando avanti insieme al presidente Cristiano Leone e alla quale mancano ormai solo aspetti burocratici e formali".