Calhanoglu | Vi spiego perchè resto all’Inter

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – Hakanresta. E ci ha tenuto a ribadirlo, dopo il messaggio su Instagram di qualche giorno fa. Il centrocampista turco dei nerazzurri ha confermato le proprie intenzioni in un’intervista concessa a “Sky Sports Deutschland” in cui di fatto ha stoppato sul nascere l’interesse del Bayern Monaco nei suoi confronti. Le dichiarazioni di Hakan:semplicemente perché sono felice qui. Io e la mia famiglia ci troviamo bene, a Milano i miei figli vanno a scuola e io ho costruito tutto. Ecco perché non è mai stata una possibilità per me andare via”. Fantacalcio.it per Adnkronos: “Vi” seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .