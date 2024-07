Botte alla compagna arrestato 27enne nigeriano

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoI carabinieri della stazione di Massafra (Taranto) hannoin flagranza di reato undi nazionalità nigeriana, residente a Massafra, per maltrattamenti in famiglia e percosse ai danni della. L’uomo è stato condotto in carcere.L’arresto è scaturito la notte del 2 luglio e a difendere la donna dall’aggressione ci sarebbe stato anche l’ex marito che avrebbe avuto la peggio, riportando feritetesta, refertate presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.In fase di denuncia, la donna ha raccontato di un “calvario” durato quasi due anni. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma presso l’abitazione della donna ha consentito di interrompere le sopraffazioni e di accogliere la donna presso la stanza protetta dove è stata ascoltata in un clima incoraggiante e rassicurante.