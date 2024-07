Bergamo viale Giulio Cesare e non solo | l’estate calda dei cantieri e delle code

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024)si se insieme a lei anche il periodo dei. L’obiettivo dell’amministrazione è di arrivare ad ultimare i lavori attualmente in corso entro il 31 agosto, in tempo per la riaperturascuole e l’arrivo dell’autunno. Nonostante ciò in queste prime settimane estive la viabilità cittadina si è mostrata in sofferenza, con traffico intenso ein diversi quartieri della città. Tra le zone più interessate dal rinnovamento spicca, conaperti in diverse zone: è il caso del tratto incluso tra via Tito Livio Legrenzi e via Finardi (‘Cantiere T2’) e quello delimitato da via Pietri/via del Lazzaretto e da via Largo dello Sport (‘Cantiere Atalanta’). Da oggi (mercoledì 2 luglio) verrà ripristinata la circolazione in via Nazario Sauro, come conferma il nuovo assessore ai Lavori Pubblici del Comune di, Ferruccio Rota: “Dovremmo essere in linea con i piani prestabiliti: la riapertura di via Nazario Sauro, interessata dall’installazione del telerismento da parte di A2A, è slittata di ungiorno.