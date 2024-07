Autonomia prima lite a destra | altolà di Musumeci a Zaia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Probabilmente hanno fatto la legge sull’differenziata sperando rimanesse uno slogan. Si potrebbe spiegare così la piccata reazione del ministro della Protezione civile Nelloalla lettera vergata lunedì dal presidente della Regione Veneto Luca. Nella sua missiva indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni il governatore leghista chiede la riapertura del tavolo di confronto per l’attuazione dell’differenziata, secondo quanto previsto dalla Costituzione, per trattare su nove materie in cui non è prevista la definizione dei Lep. “Premetto che da siciliano sono autonomista fino al midollo – ha risposto a stretto giro il ministrosu SkyTg24 – anche se in Sicilia l’non l’abbiamo usata come opportunità ma soltanto come un privilegio”.