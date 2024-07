Allerta furti a XII Morelli | Ora basta più controlli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Di recente era stato lanciato l’allarme a XIIe in zone limitrofe per la presenza di malintenzionati che cercavano di entrare nelle case per rubare. Tentativi che, purtroppo, in diverse occasioni erano anche andate a buon segno. Le vittime hanno parlato di due o più persone, con il volto coperto che poi fuggivano a bordo di un’auto bianca. A raccontare la propria disavventura è un residente della frazione che ha avuto la visita sgradita. "In tanti hanno scritto sui social di aver visto quell’auto e di aver subito– inizia il racconto –. A casa non ho nulla di valore e ho avuto una gran paura per quello che sarebbe potuto succedere a mio figlio che per qualche minuto si trovava in casa da solo. Fortuatamente sono scappati". "Hanno suonato al citofono – aggiunge –: lui aveva l’ordine di non rispondere a nessuno e così ha fatto.