AEW | Stephanie Vaquer ruba la scena a Forbidden Door e sembra aver già conquistato tutti

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nella foltissima card di AEWxNJPWdello scorso weekend, abbiamo avuto un match valido non per una ma per ben due cinture. Stiamo parlando del match fra Mercedes Monè e, incontro vinto dalla prima che così ha mantenuto il suo TBS Championship eo meglio ri-l’NJPW Strong Women’s Championship. Attenzione però che per la Monè la festa può durare ben poco visto il ritorno di Britt Baker.conquistaIl match è stato molto buono e a prendersi le luci della ribalta è stata sicuramente. Infatti nonostante la sconfitta,è colei che ha più impressionato durante lo show e le sua capacità hanno già. Secondo quanto riportato da PWInsider,coloro della AEW sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla prestazione dellae di come il pubblico abbia subito instaurato una connessione con lei e viceversa.