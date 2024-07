Wimbledon 2024 Darderi elimina Choinski dopo cinque set | è al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Lucianoha sconfitto Janal primodi, imponendosi sul padrone di casa per 7-5, 4-6, 2-6, 7-5, 6-2. Una sfida equilibratissima tra i due contendenti al, con l’azzurro in difficoltà sia nel gestire una superficie poco congeniale alle sue caratteristiche che dal punto di vista puramente atletico. L’atleta italo-argentino, infatti, ha chiamato un medical time-out nella fase cruciale della partita, riuscendo però a ripristinare le energie e a superare l’avversario con carattere e maestria tattica. Trattasi della prima vittoria ai Championships per, il quale non aveva mai avuto l’opportunità di partecipare al tabellone principale dello Slam sull’erba londinese; niente da fare per il britannico, spinto anche dal pubblico ad andare anche oltre il suo livello: la caparbietà die l’efficacia del suo servizio nei frangenti decisivi hanno fatto la differenza nel lungo periodo.