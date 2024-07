Visita guidata gratuita di Pozzuoli con la Pro loco Puteoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 luglio 2024)per le strade dicon la Pronella Giornata Nazionale delle ProProè lieta di annunciare un evento speciale in occasione della Giornata Nazionale delle Pro, domenica 14 luglio 2024. Invitiamo tutti a partecipare a unaalla scoperta del pittoresco borgo del Rione Terra, un’opportunità unica per immergersi nella storia e nella cultura della nostra città. L’itinerario partirà dalle antiche strade del Rione Terra, dove i partecipanti potranno ammirare l’architettura seicentesca che caratterizza questa affascinante area di. Laproseguirà verso il Centro Storico, dove sarà possibile ammirare il maestoso Macellum, anche conosciuto come Tempio di Serapide, una testimonianza straordinaria del nostro ricco passato.