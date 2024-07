Monza truffa delle riviste delle forze dell' ordine | il processo finisce in nulla di fatto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 Luglio 2024 – "Pagavo perché erano arrivati a dirmi che mandavano i carabinieri ad arrestarmi e temevo per il riflesso sul buon nomea parrocchia, per cosa avrebbero detto i parrocchiani se finivo in manette per un debito". Una motivazione, non proprio dettata dalla paura per la forza intimidatoriarichieste di denaro, che è valsa l'assoluzione dall'accusa di estorsione a tre uomini e una donna imputati in unal Tribunale diper avere raggirato con ladon Giuseppe Farioli, parroco 80enne di Bosisio Parini, che nel 2016 ha pagato di tasca sua circa 12mila euro per presunti arretrati da saldare per un vecchio abbonamento ad una rivista. Per l'accusa digli imputati (alcuni con molti precedenti penali per vicende analoghe) se la sono cavata con la pronuncia di prescrizione perché i fatti contestati sono ormai datati.