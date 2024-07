Meteo l’estate si prende una pausa | calo termico su tutta l’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Il duo musicale Righeira cantava “sta finendo”, ma forse non è proprio così. Anche se siamo ancora a luglio, il caldo afoso sembra concedere una tregua. Infatti, secondo le previsioni di 3b, un fronte perturbato interesserà il Nord e parte del Centro Italia oggi, raggiungendo le regioni meridionali martedì. Questo porterà piogge e temporali con una diminuzione delle temperature, grazie all’arrivo di correnti settentrionali più intense. Subito dopo, un nuovo impulso dal Nord Atlantico si farà sentire sul Nord Italia martedì sera, portando mercoledì a un aumento dell’instabilità anche su alcune regioni centro-meridionali, con ulteriori temporali. Da giovedì, invece, l’anticiclone delle Azzorre comincerà a estendersi verso il Mediterraneo centrale, riportando condizioni di maggiore stabilità con venti in attenuazione e temperature in aumento.