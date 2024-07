Matrimonio da sogno in Emilia Romagna | le location più belle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Bologna, 2 luglio 2024 – Dal mare alla collina, dalla montagna alle città d’arte l’offre incantevoli luoghi dove sposarsi:uniche, immerse in contesti mozzafiato in grado di far vivere un vero e proprionel giorno delle nozze. Una terra in grado di accontentare tutte le coppie in qualsiasi stagione vogliano pronunciare il fatidico ‘si’. Abbiamo selezionato una serie di strutture e parchi tra i più belli della regione, ma ovviamente le proposte sono innumerevoli. Matrimoni vip: quanto costa sposarsi inLa magia di unsulla spiaggia inè il desiderio di chi ama il mare e non vuole rinunciare al romanticismo dei tramonti. Il Monnalisa Beach Restaurant a Comacchio è ad esempio una esclusivasulla spiaggia, con una terrazza panoramica sul mare.