La Corte suprema americana ci mostra cos’è una democrazia illiberale

(Di martedì 2 luglio 2024) Ladegli Stati Uniti ha stabilito ieri che l’ex presidente Donald Trump ha diritto a una sostanziale immunità dai procedimenti giudiziari per l’accusa di aver tentato di ribaltare le elezioni del 2020. Il voto ha rispecchiato fedelmente lo squilibrio nella rappresentanza all’interno della, che per una serie di circostanze vede ben sei giudici su nove nominati dai repubblicani. Come ha scritto Ketanji Brown Jackson, una delle tre nominate dai democratici, le sole ad avere votato contro la decisione, secondo la stessa logica «anche un ipotetico presidente che ammettesse di aver ordinato l’assassinio dei suoi rivali o dei suoi critici, o uno che avesse platealmente istigato un fallito colpo di stato, avrebbe buone possibilità di ottenere l’immunità».