Istat pressione fiscale ancora in aumento ad inizio 2024 Ossigeno per le famiglie con un parziale recupero del reddito

(Di martedì 2 luglio 2024) Cresce l’incidenza del gettitorispetto al valore della ricchezza generata dall’economia italiana. Secondo i dati dell’ladel primo trimestre delsi è attestata al 37,1%, con un incremento di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. Il primo trimestre è il periodo in cui l’incidenza delle tasse è tradizionalmente più bassa, al di sotto del 40%, mentre tra ottobre e dicembre si sfiora o raggiunge e supera il 50%. Il trend rispetto agli ultimi due anni è in ogni caso in. L’Istituto di statistica segnala anche che, nonostante alcune battute di arresto nei trimestri precedenti, il potere d’acquisto delleprosegue il percorso di ripresa che, grazie al rallentamento della dinamica dei prezzi, era cominciato nel primo trimestre dello scorso anno.