Inside Out 2 | se tutto parte dall’ansia emozione moderna e contemporanea

(Di martedì 2 luglio 2024) Ansia è l'al centro della campagna promozionale diOut 2. Ma perché questo "personaggio" si è rivelato tanto vincente? Forse, perché l'ansia è la condizione emotivaPiù che nostalgia canaglia, come recitava la canzone di Al Bano e Romina, d'ora in poi forse dovremmo dire ansia canaglia. Perché se queste due sono le emozioni caratterizzanti del nostro periodo storico, quella che appartiene alla generazione più giovane (e quindi più vicina alla protagonista diOut 2) è sicuramente l'Ansia. È chiaro dall'iperstimolazione che ricevono i bambini fin da piccoli, schermo compreso, e dalla frenesia della vita quotidiana che li vede sballottolati in svariate attività, per volere dei genitori, altrettanto iper-impegnati.