Ieri in Campania | tragedia in Irpinia neonato perde la vita dopo in malore

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 1 luglio 2024. Avellino – Nuovainil piccolo Domenico morto a soli 8 anni per un incidente domestico. Stavolta la vittima è ancora più piccolina, un bimbo di appena nove mesi che si sarebbe sentito male in casa: i genitori, una coppia residente a Montella ma originaria di Torella dei Lombardi ha subito allertato i soccorsi, quindi ilè stato immediatamente trasferito all’Ospedale Santobono di Napoli. (LEGGI QUI) Benevento – Possibili disagi per gli automobilisti che percorreranno la Telesina a partire da oggi e fino al 12 di luglio per l’installazione di un nuovo cantiere della lunghezza di 200 metri nel territorio di Solopaca. (LEGGI QUI) Caserta – Lina Sastri punta di diamante della terza edizione del “Capua Film Fest”, la splendida manifestazione organizzata dal teatro Ricciardi che vede come palcoscenico degli eventi i “Giardini dello Sperone”.