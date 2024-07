Fabio Rampelli condanna i giovani di Meloni ma fa il presente tra i saluti romani

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 luglio 2024) Il vicepresidente della Cameraè in prima fila in questi giorni nelre i "fascistelli" (parole sue) raccontati dall'inchiesta Gioventùana di Fanpage.it. Ma in questi anni è stato il più attivo nel coltivare i momenti comunitari come il rito del "" e i rapporti con l'estrema destra, come documenta un video del 2019 pervenuto alla nostra redazione e non solo. Si scorda poi che braccia tese e slogan neofascisti avvengono proprio nella sezione di Colle Oppio punto di riferimento della sua area in Fratelli d'Italia. .