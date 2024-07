Euro 2024 quarti di finale | calendario programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilcompleto deididicon il, le, glie le informazioni sullatv e streaming delle partite. Con la disputa degli ottavi disi andrà a delineare il quadro completo dei, che prevedono quattro partite secche con in palio le semifinali. E’ già noto ogni possibile accoppiamento: la vincente di Italia-Svizzera, per esempio, sa già di dover duellare con la vincente di Inghilterra-Slovacchia, e via discorrendo. Gli incontri si giocheranno venerdì 5 e sabato 6 luglio, alle ore 18 e 21: tutte le partite saranno visibili sia in chiaro su Rai Due e Rai Uno che in pay su Sky Sport Uno, con relativi streaming su Rai Play e Sky Go. Di seguito ecco allora lazione completa in aggiornamento in attesa di delineare gli accoppiamenti esatti.